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Киевстар ТВ предоставил свободный доступ к контенту платформы до 7 января: что стоит посмотреть

Олег Макаров
30 декабря 2023, 18:07
Киевстар ТВ уже не впервые предоставляет свободный доступ к платформе, чтобы украинцы могли легально просматривать фильмы, мультфильмы и шоу.
Київстар ТБ надав вільний доступ до контенту платформи
Київстар ТБ надав вільний доступ до контенту платформи

Киевстар ТВ до 7 января 2024 года предоставляет доступ к контенту платформы без дополнительной платы, чтобы украинцы смогли легально посмотреть новогодние фильмы, мультфильмы и шоу. Также платформа кино и телевидения подготовила подборку рождественско-новогодних фильмов

Без дополнительной платы пользоваться платформой кино и телевидения* могут все ее зрители. Стоит просто авторизоваться на Киевстар ТВ и пользователь получит доступ к более 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу и 370 телеканалов. Контент открыт для абонентов всех мобильных операторов, а пользоваться платформой можно сразу на пяти устройствах, например: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART-TV и приставке.

Киевстар ТВ уже не впервые предоставляет свободный доступ к платформе, чтобы украинцы могли легально просматривать фильмы, мультфильмы и шоу, не используя "пиратские" ресурсы. В праздничный период многие украинцы смотрят традиционные "Один дома", "Бриджит Джонс" и другие новогодние ленты. Киевстар ТВ подготовил собственную подборку фильмов разных жанров.

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Что посмотреть на Киевстар ТВ в период праздников

Все части Гарри Поттера до сих пор в ТОПе фильмов, которые больше всего ассоциируются с зимними праздниками. Прошло 22 года с выхода первой части "Гарри Поттер и философский камень", а мы все так же просматриваем магическую "поттериану".

Щедрик (2022) - историческая драма украинско-польского производства, которая никого не оставит равнодушным. Режиссер Олеся Моргунец-Исаенко показала исторические события Второй Мировой войны на примере польской, украинской и еврейской семей. Даже в темные времена слова праздничной песни ведут к свету в сплошной темноте немецкого и советского порабощения. После выхода фильма на "1+1 Украина" он стал лучшей украинской премьерой прошлой недели на телевидении.

Рождественская история (2009) - неизменная классика от студии Disney для всей семьи. Это поучительный мультфильм для детей и взрослых о старом жадном человеке, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники. В фильме вы увидите, как Рождество приходит в дома даже тех, кто совсем этого не ждет.

Щелкунчик и четыре королевства (2018) - красивая новогодне-рождественская история от Walt Disney Pictures. Сюжет фильма разворачивается во второй половине XIX века в Лондоне. Юная Клара Штальбаум отправляется вместе с семьей на рождественский бал. Там ей дарят ключ, открывающий дверь в параллельный мир. В этой сказочной реальности разворачивается война между четырьмя королевствами. Коварная правительница страны Развлечений противостоит королевствам Цветов, Снежинок и Сладостей. И Клара пытается завершить эту войну.

Шазам (2019) - для ценителей киновселенной Marvel рекомендуем фильм, действия которого происходят во время рождественского периода. Проблемный подросток, который переходит из одной приемной семьи в другую, получает от умирающего волшебника способность превращаться во взрослого супергероя, который сочетает в себе силу шести древних богов. Не успев овладеть всеми своими новыми возможностями, Билли вынужден будет вступить в поединок со злым Сиваной.

Кто в доме папа 2 (2017) - веселая кинокомедия от Paramount о рождественском хаосе веселой семьи. Дасти и Брэд объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их нейтралитет, которого они с трудом достигали, оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папаша Брэда.

Больше праздничных фильмов смотрите на Киевстар ТВ.

Напоминаем, 12 декабря 2023 года в результате хакерской атаки на Киевстар, услуги компании не функционировали совсем или частично. Киевстар ТВ работал и предоставлял для пользователей бесплатный доступ к просмотру телеканалов без необходимости в авторизации, чтобы пользователи могли следить за новостями.

* Предложение не распространяется на контент категории "Покупка". Напоминаем, что контент по покупке - требование правообладателей, поэтому встретить платный контент можно на всех ОТТ-сервисах.

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