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Китай стал самым крупным торговым партнером Украины - Госстат

13 августа 2021, 19:45

Торговля Украины с Китаем выросла в первом полугодии.

Китай,флаг
Украина провела с Китаем наибольшее количество торговых сделок / Reuters

Самым крупным торговым партнером Украины по итогам первых 6 месяцев этого года стал Китай.

Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу, 13 августа.

Согласно данным, объем экспорта украинских товаров в Китай вырос на 43% - до 4,28 млрд долларов, а объем китайского импорта в Украину увеличился на 25% - до 4,567 млрд долларов.

На втором месте в торговле с Украиной оказалась Польша. Объем экспорта товаров в эту страну вырос на 62,7% - до 2,366 млрд долларов, а объем импорта - на 26,8%, то есть, 2,258 млрд долларов.

Между тем, в течение первого полугодия 2021 года Украина экспортировала в Россию товаров на 1,524 млрд долларов, что стало на 15% больше, чем в прошлом году. Импорт из России составил 2,415 млрд долларов, то есть, на 9,9% больше, чем в этот период 2020 года.

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На четвертом месте оказалась Германия объем экспорта товаров в которую за первое полугодие вырос на 49,3% - 1,2 млрд долларов, а объем импорта из Германии увеличился на 12,9% - до 2,796 млрд долларов.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за 6 месяцев 2021 года оказался на 14% меньше дефицита за аналогичный период 2020 года.

В целом, экспорт товаров из Украины за этот период увеличился на 30,7% - 29,924 млрд долларов, а импорт - на 28%, до 31,251 млрд долларов.

Внешнеторговые операции Украина проводила с 227 странами мира.

Напомним, украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. Экономист Олег Пендзин столь неутешительную ситуацию связывает с "уникальной ценой на нефть в Украине". По его словам, несмотря на то, что во всем мире стоимость нефти упала на 10%, в Украине она еще больше подорожала.

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