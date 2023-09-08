Китаянка-путинистка спела "Катюшу" в разбомбленном театре в Мариуполе: в МИД Украины разъярились

Во временно оккупированный и практически полностью уничтоженный Россией украинский Мариуполь прибыла делегация путинистов из Китая.

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Китаянка по имени Фан Ван отличились пропагандистской выходкой / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Российские оккупанты отличились крайне циничной выходкой в уничтоженном им Мариуполе. Они привезли туда некую китайскую оперную певицу по имени Фан Ван. А та немедленно спела старую советскую песню времен Второй мировой войны ‒ "Катюшу" (на китайском языке). Причем не где-нибудь, а на руинах уничтоженного русскими оккупантами местного драматического театра.

Естественно, русские пропагандисты нагло солгали ‒ мол, руины Мариупольского театра – последствия "обстрелов со стороны украинской армии".

К слову, послушать пение китаянки пришел даже коллаборант и главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин. И пропагандисты потом писали ‒ мол, делегация из КНР "искренне интересовались обстановкой на фронте и восстановлением Донбасса".

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Такая выходка пропагандистов, по понятным причинам, сильно разъярило украинских дипломатов.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских "гастролеров"", – написал на своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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