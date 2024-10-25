КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

Кремль планирует обеспечить войска КНДР оружием, формой и фальшивыми удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России.

https://glavred.info/ukraine/kndr-vskore-otpravit-vtoruyu-partiyu-soldat-v-rf-v-bloomberg-raskryli-otvet-nato-10608557.html Ссылка скопирована

КНДР планирует отправить в Россию дополнительные войска / Коллаж: Главред, фото: KSNA, kremlin.ru

Главное:

КНДР отправит дополнительные войска в Россию.

Поставки оружия Северной Кореи в РФ значительно превышают предыдущие европейские оценки.

Северокорейских военных планируют выдавать за жителей восточных регионов России.

Северная Корея намерена отправить вторую партию своих солдат в Россию, которых впоследствии перебросят на войну в Украину. Первая группа из 1500 элитных северокорейских военных уже проходит обучение в РФ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на отчеты южнокорейской разведки.

Как отмечает издание, первые северокорейские военные прибыли в порт Владивосток с 8 по 13 октября. Сейчас они обучаются на Дальнем Востоке страны-агрессора в рамках плана развертывания около 10 000 солдат КНДР.

видео дня

Документы также раскрыли масштабы поставок оружия из Северной Кореи для поддержки российской агрессии в Украине, которые значительно превышают предыдущие оценки европейских аналитиков. С августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов калибра 122 мм и 152 мм, около 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые средства Bulsae-4.

По данным источников, после завершения учений во Владивостоке, Хабаровске и других городах, северокорейских военных планируют отправить на фронт в Украине. Кремль обеспечит их вооружением, боевой униформой и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать их за жителей восточных регионов России.

Ответ Южной Кореи и НАТО

Участие северокорейских войск в боевых действиях может привести к серьезной эскалации, что, в свою очередь, может вызвать ответ со стороны Южной Кореи.

"Согласно данным южнокорейской разведки, только 30% недавно использованных российских боеприпасов имеют российское происхождение, тогда как 60% - поставлены Северной Кореей, а еще 10% - Ираном", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что потенциальный ответ НАТО на такие шаги Пхеньяна "ограничен". Среди возможных мер - увеличение военной помощи Украине и усиление сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона. В то же время Южная Корея может предложить Киеву "более прямую помощь", включая предоставление смертоносного оружия.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, 25 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что уже 27-28 октября Россия планирует использовать первых военных из Северной Кореи в боевых действиях. Зеленский призвал к решительной реакции мировых лидеров на эти действия РФ.

В то же время Европейский Союз выразил "глубокую обеспокоенность" из-за отправки войск Северной Кореи для участия в войне России против Украины. Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель осудил военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией и призвал Пхеньян прекратить поддержку Москвы в войне.

Как сообщал Главред, лидер РФ Владимир Путин заявил, что вопрос военных КНДР является делом Москвы и Пхеньяна. Кроме этого, Путин начал оправдываться и припомнил ратифицирование соглашения между Россией и КНДР о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред