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КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

Руслана Заклинская
25 октября 2024, 17:23
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Кремль планирует обеспечить войска КНДР оружием, формой и фальшивыми удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России.
КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО
КНДР планирует отправить в Россию дополнительные войска / Коллаж: Главред, фото: KSNA, kremlin.ru

Главное:

  • КНДР отправит дополнительные войска в Россию.
  • Поставки оружия Северной Кореи в РФ значительно превышают предыдущие европейские оценки.
  • Северокорейских военных планируют выдавать за жителей восточных регионов России.

Северная Корея намерена отправить вторую партию своих солдат в Россию, которых впоследствии перебросят на войну в Украину. Первая группа из 1500 элитных северокорейских военных уже проходит обучение в РФ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на отчеты южнокорейской разведки.

Как отмечает издание, первые северокорейские военные прибыли в порт Владивосток с 8 по 13 октября. Сейчас они обучаются на Дальнем Востоке страны-агрессора в рамках плана развертывания около 10 000 солдат КНДР.

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Документы также раскрыли масштабы поставок оружия из Северной Кореи для поддержки российской агрессии в Украине, которые значительно превышают предыдущие оценки европейских аналитиков. С августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов калибра 122 мм и 152 мм, около 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые средства Bulsae-4.

По данным источников, после завершения учений во Владивостоке, Хабаровске и других городах, северокорейских военных планируют отправить на фронт в Украине. Кремль обеспечит их вооружением, боевой униформой и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать их за жителей восточных регионов России.

Ответ Южной Кореи и НАТО

Участие северокорейских войск в боевых действиях может привести к серьезной эскалации, что, в свою очередь, может вызвать ответ со стороны Южной Кореи.

"Согласно данным южнокорейской разведки, только 30% недавно использованных российских боеприпасов имеют российское происхождение, тогда как 60% - поставлены Северной Кореей, а еще 10% - Ираном", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что потенциальный ответ НАТО на такие шаги Пхеньяна "ограничен". Среди возможных мер - увеличение военной помощи Украине и усиление сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона. В то же время Южная Корея может предложить Киеву "более прямую помощь", включая предоставление смертоносного оружия.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, 25 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что уже 27-28 октября Россия планирует использовать первых военных из Северной Кореи в боевых действиях. Зеленский призвал к решительной реакции мировых лидеров на эти действия РФ.

В то же время Европейский Союз выразил "глубокую обеспокоенность" из-за отправки войск Северной Кореи для участия в войне России против Украины. Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель осудил военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией и призвал Пхеньян прекратить поддержку Москвы в войне.

Как сообщал Главред, лидер РФ Владимир Путин заявил, что вопрос военных КНДР является делом Москвы и Пхеньяна. Кроме этого, Путин начал оправдываться и припомнил ратифицирование соглашения между Россией и КНДР о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

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