"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

Американские партнеры не подвели Украину в вопросе передачи этой военной техники, заявил секретарь СНБО.

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Алексей Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину / Коллаж: Главред, фото: СНБО, defense.gov

В ближайшее время Украина получит от США первую партию танков M1 Abrams. Более чем десять единиц этой военной техники будут защищать нашу страну. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, американские партнеры не подвели Украину в вопросе передачи этой военной техники.

"Что касается поставок Abrams – самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры – США в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", – сказал Данилов в эфире Украинского радио.

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Секретарь СНБО добавил, что танков точно будет больше десяти. Всего США пообещали передать Силам обороны Украины 31 танк.

"Их будет больше десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", – отметил Данилов.

Танки M1 Abrams для Укораины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Техника прибыла раньше, чем планировалось. Обучение на Abrams продлится около 10 недель.

В мае группа украинских солдат начала обучение в Германии, где их учат управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

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