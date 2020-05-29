Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма

Шмыгаль считает, что Украина получит деньги от МВФ уже через неделю / УНИАН

В условиях падения экономики вследствие пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 Украина остро нуждается в новой кредитной программе от Международного валютного фонда. Киев ожидает, что решение о выделении кредитных средств на сумму в 1,9 млрд долларов в рамках 5-миллиардной программы Stand-By будет принято в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Совет директоров МВФ может утвердить кредитную программу для Украины 5 июня, а уже на следующий день Киев получит первый транш.

Шмыгаль утверждает, что сейчас государство остро нуждается в финансовой помощи в связи с негативными последствиями COVID-19 для украинской экономики.

"Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. По предварительной оценке валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года", - сказал глава правительства в комментарии Reuters.

Напомним, Украина и МВФ на уровне персонала договорились о сотрудничестве на базе программы Stand-By, в рамках которой Киев получит 5 млрд долларов.

Однако в график заседаний Совета директоров Фонда, который будет принимать окончательное решение о предоставлении кредитных средств, вопрос о предоставлении Украине денежных средств в рамках 18-месячной программы Stand-By пока не включен.