УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма

29 мая 2020, 13:38

Киев ожидает получения первого кредитного транша от МВФ в размере 1,9 млрд долларов уже 6 июня.

Шмыгаль
Шмыгаль считает, что Украина получит деньги от МВФ уже через неделю / УНИАН

В условиях падения экономики вследствие пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 Украина остро нуждается в новой кредитной программе от Международного валютного фонда. Киев ожидает, что решение о выделении кредитных средств на сумму в 1,9 млрд долларов в рамках 5-миллиардной программы Stand-By будет принято в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Совет директоров МВФ может утвердить кредитную программу для Украины 5 июня, а уже на следующий день Киев получит первый транш.

Шмыгаль утверждает, что сейчас государство остро нуждается в финансовой помощи в связи с негативными последствиями COVID-19 для украинской экономики.

"Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. По предварительной оценке валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года", - сказал глава правительства в комментарии Reuters.

Напомним, Украина и МВФ на уровне персонала договорились о сотрудничестве на базе программы Stand-By, в рамках которой Киев получит 5 млрд долларов.

Однако в график заседаний Совета директоров Фонда, который будет принимать окончательное решение о предоставлении кредитных средств, вопрос о предоставлении Украине денежных средств в рамках 18-месячной программы Stand-By пока не включен.

МВФ новости Украины кредит МВФ Денис Шмыгаль Кабмин
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:38
Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма
13:31
Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"
13:24
Премия МузТВ 2020 не состоится из-за коронавируса
13:18
Скандал с картинами Порошенко: стало известно о судьбе коллекции экс-президента Видео
12:59
Изнасилование в Кагарлыке: бывший муж жертвы рассказал новые подробности о зверствах в полиции
12:52
"Кличко, выходи": в центре Киева зажгли файеры и перекрыли движение по Крещатику
12:43
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Макс и Даша вместе, или нет Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая
12:18
Простреленные окна и гильзы на траве: что происходит в Броварах после массовой перестрелки Фото Видео
12:12
Звонки недоступны: Vodafone сообщил о сбое в работе
12:10
Стас Костюшкин рассказал об оральном изнасиловании в детстве Видео
11:46
Чего ждать от курса в первую неделю июня: аналитик дал прогноз
11:40
Соник в Кино 2: Paramount готовит сиквел знаменитого фильма
11:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня Видео
11:00
Разборки банд маршрутчиков: что известно о перестрелке в Броварах Фото Видео
10:58
Дочь Оли Поляковой показала своего парня Видео
10:57
Стало известно, ждать ли украинцам повышения тарифов на электроэнергию Видео
10:41
Как Украине избежать катастрофического сценария мнение
10:01
"Ах ты ж, су*а, уроды, я вас сейчас": уцелевший в бойне на Житомирщине рассказал подробности Видео
09:54
Названы новые возможные симптомы коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять