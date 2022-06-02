Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал сроки

Война в Украине / УНИАН

Боевые действия на Донбассе будут идти месяцами, а в конце лета – сентябре Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление.

Об этом ТСН заявил генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Смогут ли россияне поддерживать бои после августа? Я не вижу, как. У них проблемы с поддержанием (логистикой – ред.), живой силой, транспортом и техникой. Я просто не знаю, какая у них ситуация с артиллерией и реактивными боеприпасами. Мы знаем, что у них заканчивается высокоточное оружие. Но я не уверен в обычной артиллерии и ракетах", – отметил генерал.

Он добавил, что противостояние на Донбассе будет длиться в течение месяцев, но кульминация российских атак придется на август, а ВСУ перейдут к контрнаступлению в конце лета – сентябре.

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"Я остаюсь оптимистом, потому что война – это испытание свободы. А украинцы имеют самую высокую волю. И это испытание логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация в России медленно ухудшается. У них нет союзников, нет друзей", – заключил Ходжес.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои с армией России на Донбассе. Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что оккупанты планируют создания для ВСУ условий оперативного окружения в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной, и вокруг Авдеевки.

Войска России 26 мая обстреляли Харьков. Пострадали люди. Есть погибшие. В Национальной полиции рассказали, что снаряды падали в Шевченковском, Киевском районах и вблизи Павлова Поля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что РФ стянула войска на Донбасс, и будет пытаться выйти на админграницы региона. По словам чиновника, у российских оккупантов еще много оружия. Украину ждут несколько тяжелых недель.

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