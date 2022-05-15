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Когда закончится война и что будет с Путиным: астролог поделилась пророчеством

15 мая 2022, 02:35

Путин плохо закончит – потеряет власть и уйдет из жизни.

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Когда закончится война и как распадется РФ – прогноз астролога/ Reuters, pixabay.com

Украина будет выгонять врага со своей земли в июне этого года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

В то время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными. Таким прогнозом поделилась астролог Анжела Перл в интервью для YouTube-канала Натальи Мосейчук.

"Будут выгонять врага с территории Украины в июне. Или враги начнут останавливаться. Да, будут потери, будет сложно. Будут серьезные бои. Но врага будут выгонять", – отметила астролог.

Она рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

По словам Перл, возможно подписание определенных документов между Украиной и РФ, но тем не менее их будет трудно назвать мирными соглашениями – они будут похожими на капитуляцию. Астролог прогнозирует, что это может произойти в марте следующего года.

При этом она отметила, что война может затянуться.

"Боюсь, что это только начало. Третья мировая война может быть затяжной. Возможна во всех точках земного шара", – сказала она.

По ее словам Украина будет иметь шанс освободить оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской области, а также Крым.

При этом на Россию ждет сильная трансформация – от нее могут отойти некоторые территории. А Путин "плохо закончит" – он потеряет власть и уйдет из жизни. Однако после этого в РФ система останется та же.

Ранее Анжела Перл прогнозировала, что Россию ждет смена власти, беспорядки и боевые действия на ее территории.

Также ранее астролог Наталья Борисенко отмечала, что в мае 2022 года состоится переломный момент в войне против России. Как говорят астрологи, боевые действия еще будут, но летом Украина объявит о победе.

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