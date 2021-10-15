Количество больных перевалит за 20 тысяч в сутки: ученые составили COVID-прогноз для Украины

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Такого не было за все время пандемии / Униан

​В Украине за последние две недели заболеваемость на коронавирус продолжает расти по всем ключевым показателям. Ученые прогнозируют резкий всплеск заболеваемости COVID-19.

Уже с 20 октября в сутки может быть больше 18 тысяч больных, сообщают в пресс-службе Минздрава.

Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют, что с 20 по 26 октября в сутки будет фиксироваться около 21 тысячи подтвержденных случаев коронавируса.

"Украина может достичь показателей заболевания весенней волны уже через 1-2 недели. Самой угрожающей с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых регионах количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", — рассказали в пресс-службе Минздрава.

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Читайте такжеСкорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - ЛяшкоТам также подчеркнули, что заболеваемость среди детей сейчас выше, чем была за все время пандемии. До максимальных показателей приближается и количество госпитализаций.

Стоит отметить, что по состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников. Были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек.

Также Главред сообщал, что число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом уже сравнялось с самыми высокими показателями весны. В Минздраве заявили, что пик этой волны еще впереди.