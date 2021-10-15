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Херсонскую область в красную зону, Киевщину в оранжевую: новое зонирование по COVID-19 от Минздрава

15 октября 2021, 10:34
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Как говорят в Минздраве, за минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.

Киев,локдаун
Новое зонирование по COVID-19 от Минздрава / УНИАН

По состоянию на 15 октября в Украине используются все зоны адаптивного карантина ‒ "красная", "оранжевая" и "желтая". Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.

Теперь список регионов, которые вошли в оранжевую зону, выглядит так:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

В "красной" зоне, которую вошла Херсонская область, запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий ‒ но данные ограничения не работают, если все посетители и персонал вакцинированы от коронавируса COVID-19.

с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

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Напомним, по состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало новые правила пассажирских перевозок, которые будут действовать на период карантина при транспортном сообщении между регионами. Для желтой зоны достаточно сертификата об одной дозе прививки, для красной нужна полная вакцинация. Если человек не вакцинировался, потребуется ПЦР или экспресс-тест.

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коронавирус новости Украины красная зона
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