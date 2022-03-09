Количество жертв среди гражданского населения Украины перевалило за тысячу: в ООН назвали печальные цифры

В ООН назвали цифры жертв среди гражданского населения Украины / УНИАН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 7 марта зафиксировало с начала вторжение России в Украину 1335 жертв среди гражданского населения страны, из которых погибло 474 человека и 861 ранено.

Среди убитых - 97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестна, сообщили в Управлении Верховного комиссара.

Ранены 861 человек (76 мужчин, 55 женщин, 11 девочек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестна).

В Донецкой и Луганской областях убито 96 и ранено 449 человек.

На территории "Л/ДНР" - 136 жертв (24 убитых и 112 раненых).

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В остальных регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Житомирская области) зафиксировано 790 жертв (378 убитых и 412 раненых).

Отмечается, что большинство смертей и ранений вызваны применением взрывчатых веществ с большой площадью, в частности обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.

Читайте такжеВ США выяснили, есть ли основания полагать, что Путин сошел с умаВ ООН считают, что реальные цифры жертв намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются бои, затруднено. Это касается, в частности, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где, по некоторым данным, есть сотни жертв среди гражданского населения.

Напомним, в Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко. Об этом сообщил тренер Евгений Леоненко.

Также мы сообщали, что во вторник, 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков. Теророборона и подразделения Сухопутных войск ВСУ ликвидировали 70 человек прямо на месте.

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