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Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко и Гонтаревой

3 июня 2020, 12:31

Как говорится в поданном в Офис генпрокурора заявлении Игоря Коломойского, Петр Порошенко под предлогом национализации ПриватБанка хотел взять под контроль канал 1+1

Коломойский
Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко и Гонтаревой / УНИАН

Известный украинский коммерсант и бывший руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский написал и подал заявление генпрокурору Ирины Венедиктовой, в котором просит внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшей главой правления Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее заместителем Екатериной Рожковой ряда уголовных правонарушений.

Полный текст заявления опубликовал портал УНИАН.

Игорь Коломойский считает, что Порошенко, Гонтарева и Рожкова совершили уголовные правонарушения, которые предусмотрены частью 2 статьи 206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), частью 2 статьи 209 (легализация -отмывание - денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), статьей 231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну), частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Читайте такжеНАБУ пришло за экс-замом Гонтаревой в Нацбанке - СМИКоломойский в заявлении пишет ‒ содержание недавно обнародованных нардепом Андреем Деркачем записей бесед Петра Порошенко с Джо Байденом (вице-президентом США в администрации Барака Обамы) в совокупности с другими известными ему фактами и обстоятельствами позволяет утверждать о том, что пятый президент Украины вступил в преступный сговор с Гонтаревой, Рожковой и рядом других (пока не установленных) лиц ради проведения незаконной национализации ПриватБанка. И, как следствие, преступного завладения активами этого финансового учреждения.

Коломойский напоминает, что в структуру активов ПриватБанка до определенного периода среди прочих входил популярнейший украинский канал 1+1".

"Будучи осведомленным с вышеуказанными обстоятельствами, Порошенко П. А, занимая пост президента Украины и будучи наделенным в соответствии с Конституцией и законами Украины значительным объемом властных полномочий, решил получить оперативный контроль над активами Банка и, в частности, компанией ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" с целью усиления своего политического влияния в государстве и создания положительного имиджа среди населения. В свою очередь, Гонтарева В. А. и Рожкова К. В., реализуя совместный с Порошенко П. А. преступный план, получив от него соответствующее указание, осуществляли, как руководители НБУ, публичные выступления в СМИ о якобы высоких рисках финансовой несостоятельности Банка, тем самым сознательно дестабилизируя его работу и совместно с Порошенко П.А. совершая противодействие его законной хозяйственной деятельности", ‒ говорится в тексте заявления.

Напомним, ранее Игорь Коломойский выиграл суд у бывшей главы правления Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и Киевского института проблем управления имени Горшенина в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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