Коломойский выиграл суд у Гонтаревой: подробности

Игорь Коломойский выиграл суд у Валерии Гонтаревой / Reuters

Известный коммерсант и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский выиграл суд у бывшей главы правления Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в деле о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевны, Общества с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме [...] Признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 г. на веб-сайте lb.ua по адресу в сети Интернет https://lb.ua/news/2019/09/18/437580_valeriya_gontareva_vsya_brigada.html в интервью Гонтаревой Валерии Алексеевны под заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся", - говорится в постановлении Шевченковского районного суда столицы Украины от 30 марта 2020 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с Института Горшенина и Валерии Гонтаревой в равных долях в пользу Игоря Коломойского судебный сбор в размере 2305 гривен 20 копеек.

Напомним, бывшая глава правления Нацбанка осенью 2018-го покинула Украину и пребывает ныне в Великобритании. В ночь на 17 сентября ее загородный дом под Киевом подвергся поджогу. Бывшая глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли ранее - аварией в Лондоне, в котором ее сбила машина, и поджогом авто ее невестки в Киеве.