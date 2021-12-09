"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в Полтаве

Мужчина остановил работу центра вакцинации / poltava.to

В Полтаве активист и противник вакцинации попытался остановить работу центра вакцинации, отобрав у медиков ноутбук.

Инцидент произошел в Полтавском городском доме культуры, где открыли пункт массовой вакцинации, пишет "Полтавщина".

Денис Корнеев является сотрудником данного ДК и поэтому решил выяснить, на каких основаниях там делают прививки. При этом, судя по публикациям молодого человек в соцсетях, он является ярым противником принудительной вакцинации, которая, по его мнению, нарушает права граждан.

Мужчина забрал у медиков ноутбук, через который вносились данные по вакцинированным лицам. Затем он потребовал у них документы: сертификацию качества лекарственного средства, список побочных последствий, страховой полис, разрешение от горсовета на проведение экспериментальной прививки и т.д.

Читайте такжеЛьвовский суд арестовал главного антивакцинатора Украины: в ответ тот заявил о связи с КеннедиСитуацию удалось урегулировать с помощью полиции и работницы Департамента культуры, которая отвела Корнеева на рабочее место. Ноутбук он вернул врачам. Работа Центра вакцинации была заблокирована около 15 минут. По факту происшествия патрульная полиция протокола не составляла.

Реклама

Мужчина пообещал, что если врачи будут продолжать вакцинировать в городском ДК, то он вернётся.

"Полный абсурд"

Позже в комментарии местным СМИ мужчина прокомментировал случившееся. По его словам, вакцинация нарушает конституционные права граждан, а препараты якобы испытывают на украинцах.

"У меня была цель, чтобы прививка проходила в медицинских учреждениях. Чтобы не было такого, что колят людей как собак на улице. Я считаю, что это ненормально. Я не против вакцинации. Если человек желает, пусть делает. Дело в том, что сейчас нарушают конституционные права. Идешь в магазин — одень маску, покажи сертификат... Что дальше, на кассе танцевать надо? Все происходящее полный абсурд. Заходишь на сайт единственного реестра лекарственных средств, а там нет слова "вакцина". Там есть протокол опробования экспериментальных лекарственных средств", - заявил противник вакцинации.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро, 9 декабря, от коронавируса умерло уже 94 499.

Ранее сообщалось, что американские супруги, которые были ярыми противниками вакцинации против коронавируса, внезапно заразились "ковидом" и попали в больницу. Инфекция унесла жизнь 40-летней женщины, а сиротами остались четверо детей. После этой трагедии, муж покойной переоценил ситуацию и начал призывать мир получить прививку.

Читайте также: