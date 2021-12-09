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"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в Полтаве

9 декабря 2021, 08:23
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Его удалось успокоить лишь с помощью полиции.

Мужчина остановил работу центра вакцинации / poltava.to

В Полтаве активист и противник вакцинации попытался остановить работу центра вакцинации, отобрав у медиков ноутбук.

Инцидент произошел в Полтавском городском доме культуры, где открыли пункт массовой вакцинации, пишет "Полтавщина".

Денис Корнеев является сотрудником данного ДК и поэтому решил выяснить, на каких основаниях там делают прививки. При этом, судя по публикациям молодого человек в соцсетях, он является ярым противником принудительной вакцинации, которая, по его мнению, нарушает права граждан.

Мужчина забрал у медиков ноутбук, через который вносились данные по вакцинированным лицам. Затем он потребовал у них документы: сертификацию качества лекарственного средства, список побочных последствий, страховой полис, разрешение от горсовета на проведение экспериментальной прививки и т.д.

Читайте такжеЛьвовский суд арестовал главного антивакцинатора Украины: в ответ тот заявил о связи с КеннедиСитуацию удалось урегулировать с помощью полиции и работницы Департамента культуры, которая отвела Корнеева на рабочее место. Ноутбук он вернул врачам. Работа Центра вакцинации была заблокирована около 15 минут. По факту происшествия патрульная полиция протокола не составляла.

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Мужчина пообещал, что если врачи будут продолжать вакцинировать в городском ДК, то он вернётся.

"Полный абсурд"

Позже в комментарии местным СМИ мужчина прокомментировал случившееся. По его словам, вакцинация нарушает конституционные права граждан, а препараты якобы испытывают на украинцах.

"У меня была цель, чтобы прививка проходила в медицинских учреждениях. Чтобы не было такого, что колят людей как собак на улице. Я считаю, что это ненормально. Я не против вакцинации. Если человек желает, пусть делает. Дело в том, что сейчас нарушают конституционные права. Идешь в магазин — одень маску, покажи сертификат... Что дальше, на кассе танцевать надо? Все происходящее полный абсурд. Заходишь на сайт единственного реестра лекарственных средств, а там нет слова "вакцина". Там есть протокол опробования экспериментальных лекарственных средств", - заявил противник вакцинации.

Отметим, что в Украине по состоянию на утро, 9 декабря, от коронавируса умерло уже 94 499.

Ранее сообщалось, что американские супруги, которые были ярыми противниками вакцинации против коронавируса, внезапно заразились "ковидом" и попали в больницу. Инфекция унесла жизнь 40-летней женщины, а сиротами остались четверо детей. После этой трагедии, муж покойной переоценил ситуацию и начал призывать мир получить прививку.

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Автор: Сергей Кущ
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