Комаровский: если бы Путин "нечаянно" умер от инфаркта или инсульта, весь мир вздохнул бы с облегчением

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Доктор Евгений Комаровский озвучил мнение, что всему миру было бы лучше, если президента РФ Владимира Путина не стало.

Такими мыслями известный педиатр поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы Путин "нечаянно" умер от инфаркта или инсульта, весь мир вздохнул бы с облегчением. Если бы его окружение что-то там сделало бы, могли бы проконсультироваться, какую таблетку для этого взять", - заявил Комаровский, отвечая на вопрос о будущем Путина.

Ранее известный журналист и публицист Виталий Портников озвучил мнение, что пока российский диктатор Владимир Путин будет крепко держать вожжи власти в РФ, политические элиты в России будут крайне недовольны, но в самом государстве ничего не изменится.

Напомним, эксперты утверждают что президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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