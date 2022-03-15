"Если Путина не станет": Портников рассказал, что произойдет в случае смены власти в РФ

Владимир Путин / Reuters

Пока российский диктатор Владимир Путин будет крепко держать вожжи власти в РФ, политические элиты в России будут крайне недовольны, но в самом государстве ничего не изменится. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал известный журналист и публицист Виталий Портников.

"Удовлетворена ли российская политическая элита нападением на Украину? Нет, они все в ужасе. Имеет ли это какое-то значение? Нет, это не имеет никакого значения. [...] Пока Путин есть — ничего не изменится. [...] Если Путина не станет, в России будет депутинизация, оттепель. Им нужно будет договориться с Западом, вернуть свои деньги, свою экономику стабилизировать. Они все это начнут делать. И, возможно, даже решится вопрос нашей территориальной целостности, отдадут нам оккупированные территории, возможно, даже Крым. Ну и через 10−15 лет снова на нас нападут уже подготовленные, учитывая все уроки Путина", — считает Портников.

И именно поэтому, убежден публицист, Украина в обязательном порядке позаботиться о сильной армии и экономике. Но второе никак не может решаться за счет первого.

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Напомним, ранее эксперты утверждают что президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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