"Конкурент им не нужен": эксперт назвал 6 стран, которые не хотят усиления влияния Украины

Эксперт заявил, что после войны украинцам придется перезапускать государство/ Главред, УНИАН

Есть ряд стран, которые в условиях, когда Украина усиливалась бы, воспринимали бы ее как конкурента и могли бы "вставлять палки в колеса". Эти страны имеют свои интересы в Центральной и Восточной Европе и Балто-Черноморском регионе, и они не хотели бы иметь еще одного конкурента.

Однако пугаться этого не нужно, ведь в соперничестве разных стран всегда было нежелание, чтобы появлялись еще конкуренты в зоне интересов. Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в интервью Главреду, отвечая на вопрос, какие страны не хотят усиления влияния Украины.

"Думаю, большинство стран не верят в то, что Украина будет усиливаться. А так, все страны, в которых есть интерес в Центральной и Восточной Европе, Балто-Черноморском регионе (Британия, США, Польша, Турция, Франция, Германия), не хотели бы появления еще одного конкурента, еще одного сильного игрока. Это не значит, что все они для нас враги. Но таково правило соперничества: никто не хочет появления еще одного сильного конкурента", – отмечает эксперт.

Однако сейчас западные страны не руководствуются такими принципами, отмечает Куса. Если бы они сейчас учитывали такие вещи и боялись бы усиления нашего государства, то просто не помогали бы Украине.

"После войны украинцам придется перезапускать государство"

Другие страны сейчас не видят возможности для усиления Украины в близком будущем, говорит эксперт. Ведь для того, чтобы стать сильной и мощной страной, которая будет играть большую роль в своем регионе, придется потратить много ресурсов и денег. Сразу после войны это невозможно.

По словам Кусы, украинцы в результате войны многое потеряют, и им придется "перезапускать, переосновывать государство, экономику, промышленность". Поэтому эксперт не разделяет оптимизма тех людей, которые считают, что Украина сможет подняться сразу после войны.

"У нас разрушена экономика и инфраструктура. А могущество государства определяется не только популярностью президента и наличием сильной армии. Могущество государства в современном мире определяется целым рядом факторов, начиная от армии и способности себя защитить, заканчивая инновациями, технологиями, лидерством в рейтингах, инвестиционной и бизнес-привлекательности, нишей на мировых рынках", – объясняет эксперт.

Поэтому, по его мнению, на начальном этапе послевоенного периода Украина не сможет быть одним из ключевых государств. Нам придется восстанавливать свою страну. И если мы это сделаем, то в перспективе 5-10 лет сможем конкурировать с другими государствами.

"На начальном этапе мы будем стараться себя пересоздать. Если мы это сделаем, тогда в перспективе 5-10 лет есть возможность начать играть какую-то роль и конкурировать с Германией, Францией, с Польшей за Белорусь, с Румынией за Молдову, с Турцией за Черное море. Но это уже вопрос совсем другой повестки", – отметил он.

Напомним, президент США Джо Байден рассказал об оказании помощи Украине для защиты от РФ, в частности передаче реактивных систем залпового огня HIMARS. Он намекнул, что украинской стороне якобы уже могли быть переданы дальнобойные ракеты ATACMS, которыми можно вести огонь на 160 миль, то есть 257 километров.

США объявили, что Украина новый пакет военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.

Читайте также: