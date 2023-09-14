"Корабль – не игла, его не спрячешь": Украина вынесла жесткое предупреждение РФ

Оккупантов агрессора России ждут проблемы на юге даже в том случае, если из логистики у них останется только море, сказал спикер ВМСУ Александр Плетенчук.

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Перегонка кораблей в другие порты не поможет войскам России - ВМСУ / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Войска страны-оккупанта России могут перебросить свои корабли из Севастополя не только в другие локации в захваченном Крыму, но и в свои регионы. Однако такой шаг не поможет врагу, поскольку корабли по-прежнему будут уязвимы. Российские войска на юге ждут проблемы, если из логистики у них останется только море. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как сообщает Радио Свобода, он рассказал о том, что на оккупированном Крымском полуострове еще много объектов, куда россияне могут отправить военные корабли, но обезопасить их от атак будет непросто.

"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль - это не игла, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", - отметил Плетенчук.

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По его словам, войска РФ столкнутся с проблемами, если из логистики на юге у них останутся только морские пути.

"Они могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они также потеряли большой десантный корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся на ремонте", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Украина атаковала военные корабли России в Севастополе

ВСУ ударили по войскам РФ в захваченном Севастополе 13 сентября. Украинские войска поразили вражеский десантный корабль и подводную лодку. По данным SkyNews, украинские войска впервые поразили российскую подлодку и применили ракеты Storm Shadow.

В Главном управлении разведки также рассказали, что поврежден судоремонтный завод имени С. Орджоникизе в Севастополе. В ГУР сказали, что поражен большой десантный корабль РФ.

Цель ударов по военным кораблям России в оккупированном Севастополе – демилитаризация Черноморского флота оккупантов, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, флот нужно обезоружить для того, чтобы обезопасить морские торговые пути.

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