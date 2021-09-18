"Корона не пройдет": в Херсоне мужчина в магазине натянул на лицо пакет вместо маски

Один из посетителей супермаркета в Херсоне отличился оригинальным решением в связи с карантинными ограничениями.

Мужчина решил не нарушать строгие правила, однако вместо защитной маски на лицо надел обычный целофановый пакет, сообщается в Telegram-канале Х*Херсон.

Отметим, что необычный аксессуар полностью отвечал карантинным требованиям.

Обратим внимание на то, что пакет закрывал нос и рот мужчины, а крепился он за края его ушей.

"Законодатель моды" насмешил покупателей супермаркета. После того, как мужчина расплатился, он вышел из торговой точки. Ловите лайфхак. Корона не пройдет", — говорится в подписи к опубликованному видео.

Реклама

Читайте также"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Днепр в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями.

Один мужчина сделал замечание другому за отсутствие защитной медицинской маски на лице (которую положено носить в рамках адаптивного карантина).

Далее − перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго из пистолета марки "Флобер".