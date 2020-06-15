В МИД рассказали, что нужно знать украинцам перед поездкой за границу

В МИД Украины советуют своим гражданам не ездить за границу / ZN.UA

В связи с увеличением количества заражений коронавирусной инфекцией МИД Украины советует своим гражданам не выезжать за пределы страны без острой необходимости. Тем украинцам, которые решили отправиться за рубеж, дипломатическое ведомство рекомендует тщательно проверить условия поездки, состояние здоровья и придерживаться профилактических мер.

Об этом рассказали в Консульской службе Украины

В Службе советуют украинцам внимательно ознакомиться с условиями поездки и узнать, состоится ли их визит. Для этого нужно связаться с авиакомпанией и туристическим оператором, чтобы уточнить информацию о том, состоится ли поездка. Также рекомендуется проверить статус бронирования.

Помимо этого нужно установить контакты с посольством страны, куда отправляется турист, и с дипломатическими представительствами данного государства в Украине. Таким образом, украинцы получат полную информацию о том, возможен ли визит и не усилен ли в этой стране карантин.

Кроме того, украинцам советуют изучить возможности своего страхового полиса, взять с собой деньги на случай чрезвычайной ситуации, запастись нужными лекарствами и проверить состояние здоровья накануне поездки.

Что следует сделать украинцам перед поездкой за границу

Проверить возможность визита (связаться авиакомпанией, туроператором, уточнить бронь)

Установить контакты с посольством страны, куда планируется отправление с целью уточнения информации об эпидемиологической ситуации в стране

Взять с собой дополнительные денежные средства

Позаботиться о наличии медикаментов

Проверить состояние здоровья накануне поездки

Напоследок в Консульской службе подчеркивают, что в случае угрозы здоровью или жизни за рубежом, украинцы могут позвонить на круглосуточную горячую линию МИД Украины или же обратиться в ближайшее украинское дипломатическое ведомство.

Напомним, украинские туристы на фоне смягчения противокоронавирусных мероприятий не смогут отправиться в страны Евросоюза как минимум до 1 июля.

Ранее стало известно, в какие страны украинцы смогут полететь уже в ближайшее время.