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В Минздраве поведали, сколько пациентов с Covid-19 лежат в больницах

10 мая 2020, 17:32

По словам министра здравоохранения, большинство зараженных украинцев лечатся от уханськой хвори в домашних условиях.

Коронавирус, заражение
В Минздраве рассказали о госпитализированных пациентах с Ковид-19 / NSN

Коронавирус из Китая быстро распространяется по Украине и по состоянию на утро 10 мая в стране официально обнаружили 15 232  случая опасного недуга. 

Сегодня в Минздраве заявили, что количество пациентов с Ковид-19, которые находятся в больницах, не превышает 15% от общего количества инфицированных. Остальные проходят курс лечения дома под присмотром семейных врачей, заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что решение о госпитализации принимает врач, исходя из стандартов лечения, которые утвердил Минздрав.

"Решение принимается, в том числе исходя из состояния течения болезни: есть, нет сопутствующих заболеваний. Если посмотреть на общее количество госпитализации и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%", — рассказал Степанов.

Как ранее писал Главред, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Максим Степанов коронавирус Минздрав
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