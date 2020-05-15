Когда Украина откроет границы: у Авакова назвали дату

В МВД рассказали, когда можно будет приехать в Украину / dpsu.gov.ua

Ограничение въезда и выезда на территорию Украины может быть снято уже после 15 июля. По данному вопросу Киев будет ориентироваться на страны Евросоюза, которые до наступления этой даты не планируют открывать свои границы. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, на данный момент украинские власти не располагают информацией о том, что в Европейском Союза определились с другой датой.

"Вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции", – рассказал чиновник в интервью Сегодня.

Напомним, 13 мая в МВД заявили, что Кабмин принял решение открыть пешеходный пункт пропуска Шегини, который находится на границе с Польшей. Это связано с реализацией первого этапа смягчения противоэпидемиологических мер на территории Украины.

Ранее в ЕС опубликовали пакет рекомендаций по возобновлению режима пересечения границ и представили план возвращения передвижения по Шенгенской зоне.