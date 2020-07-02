Ляшко рассказал, где в Украине люди рискуют заразиться COVID-19

В ходе проверок Госпотребслужбой ряда объектов выяснилось, что в каждом четвертом из них нарушаются противоэпидемиологические меры. Украинцы рискуют заразиться коронавирусом в кафе, ресторанах и спортзалах.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своем брифинге в четверг, 2 июля.
По его словам, Госпотребслужба провела 37 тысяч различных проверок, вследствие чего выяснилось, что карантинные нормы нарушают в каждом четвертом заведении.Читайте такжеКоронавирус в Украине на несколько лет: врач рассказала, кто в зоне риска COVID-19
"Это свидетельствует о том, что более 9122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса", - сказал Ляшко.
В пресс-службе Министерства здравоохранения изданию LIGA.net, уточнили, что Ляшко среди 9122 субъектов хозяйствования говорил о заведениях общественного питания и спортивных залах.
Напомним, по состоянию на утро четверга, 2 июля, в Украине установлено 45 887 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки вирус диагностировали у 889 украинцев.
Ранее в Минздраве сделали заявление о подготовке больниц второй волны в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
Также ведомство назвало регионы, в которых зафиксировано самое большое количество активных больных COVID-19.