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Ляшко рассказал, где в Украине люди рискуют заразиться COVID-19

В Украине зафиксировано более 9122 потенциально опасных для населения объектов.

2 июля 2020, 14:22
карантин,кафе
Украинцам следует соблюдать профилактические меры в кафе и ресторанах / УНИАН

В ходе проверок Госпотребслужбой ряда объектов выяснилось, что в каждом четвертом из них нарушаются противоэпидемиологические меры. Украинцы рискуют заразиться коронавирусом в кафе, ресторанах и спортзалах.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своем брифинге в четверг, 2 июля.

По его словам, Госпотребслужба провела 37 тысяч различных проверок, вследствие чего выяснилось, что карантинные нормы нарушают в каждом четвертом заведении.Читайте такжеКоронавирус в Украине на несколько лет: врач рассказала, кто в зоне риска COVID-19

"Это свидетельствует о том, что более 9122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса", - сказал Ляшко.

В пресс-службе Министерства здравоохранения изданию LIGA.net, уточнили, что Ляшко среди 9122 субъектов хозяйствования говорил о заведениях общественного питания и спортивных залах.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 2 июля, в Украине установлено 45 887 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки вирус диагностировали у 889 украинцев.

Ранее в Минздраве сделали заявление о подготовке больниц второй волны в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Также ведомство назвало регионы, в которых зафиксировано самое большое количество активных больных COVID-19.

Минздрав коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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