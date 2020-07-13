Молодые люди также страдают: Минздрав озвучил пугающую статитстику

Ляшко назвал количество больных коронавирусом среди молодежи / Radiosvoboda.org

Коронавирус продолжает распространяться по Украине - сегодня главные санитарный врач Виктор Ляшко поведал, что 45% (24 тыс. 379) от всех граждан, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, четыре дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие).

По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев - 51,5%.

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Также Ляшко отметил, что наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9%), Херсонской (1,5%), Полтавской (1,7%), Днепропетровской (2,8%), Сумской (3,7%) и Запорожской (5,0%) областях.

Главный санврач кроме того назвал ТОП-5 областей по количеству проведенных лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения с начала эпидемии:

г. Киев - 47 тыс. 466;

Черновицкая - 40 тыс. 073;

Черкасская - 31 тыс. 929;

Тернопольская - 30 тыс. 825;

Ровенская – 29 тыс. 978.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 до конца года может стать одной из тех болезней или явлений, которые наносят наибольший "груз" на здоровье в мире.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 июля зарегистрировано 54 тыс. 133 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 398 летальных, 26 тыс. 503 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев.