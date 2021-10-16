Красная зона и жесткий карантин: в Одессе назвали сценарий остановки нашествия COVID-19 на город

Запуск жесткого карантина в Одессе является вынужденной мерой - департамент здравоохранения горсовета / УНИАН

Одесса оказалась в сложном положении в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19. Одна из больниц на 80 мест, которую недавно запустили в работу, за несколько дней оказалась заполнена пациентами более чем на 80%. Вариантом разрешения ситуации становится дополнительное ужесточение карантинных мер. Об этом заявил глава Департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

На своей странице в социальной сети Facebook он пишет о том, что в Одессе, которая с 18 октября переходит в красную зону противоэпидемиологических ограничений, локдаун является необходимой мерой. Такой позиции он придерживается по причине стремительного роста заболеваемости коронавирусом в городе.Читайте такжеХерсонскую область в красную зону, Киевщину в оранжевую: новое зонирование по COVID-19 от Минздрава

"Начну с небольшого предисловия. Мое личное мнение: в той ситуации, в которой мы оказались - локдаун необходим. Простой пример: на этой неделе мы запустили в работу 10-ю городскую больницу, на 80 мест. Буквально за пару дней больница заполнилась более чем на 80%", - сказал Никогосян.

Тажкже он подчеркнул, что локдаун является единственным способом прервать цепочку заражения коронавирусной инфекцией в городе.

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Красная зона в Одессе с 18 октября – какие ждут ограничения

Рестораны, кафе, кофейни и столовые не будут работать для посетителей. Работа заведений общепита разрешена только на вынос

Запрещается работа ТРЦ, театров и кинотеатров

Не должны работать непродовольственные рынки, спортзалы и бассейны

Запрещается работа учебных заведений, в которых менее 100% сотрудников вакцинировались от коронавируса двумя дозами

Не должны работать хостелы и гостиницы

Проводить массовые мероприятия также запрещено.

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Ситуация с COVID-19 в Украине

Согласно данным на утро субботы, 16 октября, в Украине установлено 12 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 2 859 человек.

В связи с ухудшением картины заболеваемости коронавирусом с 18 октября Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области переходят в красную зону карантинных ограничений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что начало пика заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с 25 октября. У страны будет сложных 10 дней, однако медицинская система должна выдержать нагрузку.