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Кравчук назвал истинные цели России

25 августа 2020, 07:35

О создании второй версии СССР речь не идет, считает политик.

Леонид Кравчук
Каждый россиянин живет величием России, отметил Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбасу Леонид Кравчук считает, что в Кремля вряд ли ставят перед собой задачу создать вторую версию СССР, но при этом, вероятно, задумываются над "восстановлением империи".

Об этом Кравчук заявил в интервью Сегодня.

"Если слушать их политику, даже анализировать их новую Конституцию, то у них задача глобальная – восстановление империи. Думаю, это нереально", – сказал политик.

Читайте такжеКравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимостьКравчук считает, что это скорее мечта, которая не имеет под собой никаких материально-духовных оснований. При этом, если кто-то в РФ и захотел бы ее реализовать, это стало бы огромной ошибкой, которая приведет к очень серьезным последствиям.

"К серьезным и огромным военным, территориальным, материальным последствиям, которые даже трудно предсказать. Однако такая задача ставится. Почему? Потому что каждый россиянин живет величием России", – пояснил он.

Как сообщал Главред, ранее экс-президент Леонид Кучма рассказал о едва не произошедшей войне с Россией в 2003 году.

Леонид Кравчук новости Украины СССР
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