Кравчук рассказал, на какие компромиссы готова Украина ради возвращения Донбасса

Глава украинской делегации в ТКГ прокомментировал возможность выборов на оккупированных территориях и особый статус Донбасса.
Выборы на Донбассе 25 октября не состоятся, так как Украина не успеет к ним подготовиться, пояснил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) Леонид Кравчук.
В интервью Дмитрию Гордону Кравчук пояснил, что одновременно местные выборы в Украине и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не пройдут.
"Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы", – рассказал он.
Читайте такжеВ ЦИК ошарашили условием проведения выборов на ДонбассеЧто касается особого статуса Донбасса, то глава ТКГ уверен, что автономия – мечта большинства жителей донбасских территорий. И при условии автономии "Л/ДНР" вернутся в состав Украины.
"Большинство людей не хотят (вернуться в состав Украины – ред.). Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, но иметь возможность общаться с Россией", – считает Кравчук.
Поэтому Украина готова пойти на компромиссы ради деоккупации Донбасса.
"Что касается самого статуса Донбасса... Это особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы даем особые права, свободы и так далее. И второе: мы предлагаем свободную экономическую зону всей Донецкой области и Луганской областям", – разъяснил Кравчук.
Ранее Разумков рассказал о письме Кравчука о выборах в ОРДЛО. Он отметил, что письмо Кравчука передано на рассмотрение парламентских комитетов.
А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ни в коем случае не могут проходить по российскому сценарию.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.