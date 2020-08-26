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Кравчук заявил, что общался с боевиками "ДНР" и "ЛНР"

26 августа 2020, 19:43

Глава украинской делегации в ТКГ рассказал о переговорах с боевиками.

Кравчук
Кравчук рассказал, что общался с боевиками / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

"Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", — сказал Кравчук.

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о представителях "Л/ДНР", глава украинской делегации в ТКГ ответил: "Безусловно".

Читайте также"Это опасно": Россия поднимет бунт на Донбассе из-за миротворцев – КравчукНапомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что выборы на Донбассе 25 октября не состоятся, так как Украина не успеет к ним подготовиться.

В интервью Дмитрию Гордону Кравчук подчеркнул, что одновременно местные выборы в Украине и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не пройдут.

"Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы", – рассказал он.

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