Кричал и стучал по столу: Степанов сорвался на заседании Кабмина ​

Глава Минздрава эмоционально защищал карантин выходного дня.
Во время заседания Кабмина 11 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, защищая правительственную инициативу по введению карантина выходного дня, не смог сдержать эмоций.
Во время обсуждения карантина и введения локдауна выходного дня глава Минздрава начал кричать и стучать руками по столу.
По словам Степанова, предложенный Минздравом карантин выходного дня является наиболее оправданным в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.
"Эти меры направлены на одно - не допустить коллапса системы. Извините, пожалуйста, меня за эмоциональность, не дай бог нам увидеть непринятие больных и умирание больных на лестнице больницы. Я это говорю сейчас откровенно. Мы не можем ввести полный локдаун. Мы бы хотели сделать полный локдаун на три недели, однако наша экономика не выдержит. Как еще достучаться и рассказать, почему мы вводим такие меры. Нам надо разорвать эту цепь, чтобы у нас не было тысяч больных каждый день", - сказал Степанов стуча руками по столу.
Глава правительства Денис Шмыгаль после эмоционального обращения Степанова попросил держать себя в руках и помнить, что сейчас важно спасать жизни людей.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 ноября правительство приняло решение о введении карантина выходного дня. Ограничения будут действовать с 14 ноября и будут длиться как минимум 2 недели.
- Степанов заявил, что Украина не будет вводить жесткий карантин, чтобы не допустить негативного влияния ограничительных мер на экономику страны.
- Глава Минздрава спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.
- Также в СМИ сообщили, что правительство готовится к продлению карантина выходного дня до 31 декабря. Решение уже готово, осталось лишь оформить соответствующее постановление.