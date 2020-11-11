Кричал и стучал по столу: Степанов сорвался на заседании Кабмина ​

Степанов перешел на крик во время заседания Кабмина / УНИАН

Во время заседания Кабмина 11 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, защищая правительственную инициативу по введению карантина выходного дня, не смог сдержать эмоций.

Во время обсуждения карантина и введения локдауна выходного дня глава Минздрава начал кричать и стучать руками по столу.

По словам Степанова, предложенный Минздравом карантин выходного дня является наиболее оправданным в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

"Эти меры направлены на одно - не допустить коллапса системы. Извините, пожалуйста, меня за эмоциональность, не дай бог нам увидеть непринятие больных и умирание больных на лестнице больницы. Я это говорю сейчас откровенно​. Мы не можем ввести полный локдаун. Мы бы хотели сделать полный локдаун на три недели, однако наша экономика не выдержит. Как еще достучаться и рассказать, почему мы вводим такие меры. Нам надо разорвать эту цепь, чтобы у нас не было тысяч больных каждый день", - сказал Степанов стуча руками по столу.

Глава правительства Денис Шмыгаль после эмоционального обращения Степанова попросил держать себя в руках и помнить, что сейчас важно спасать жизни людей.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред: