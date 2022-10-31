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Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненые

31 октября 2022, 11:57

Жители Перевального услышали крики и стрельбу на территории военного объекта, и вызвали полицию.

автомат
Военные РФ перестреляли друг друга в Крыму / zonawar.ru

В захваченном РФ Крыму во время драки в военной части российских оккупантов погиб военнослужащий.

Конфликт произошел в части, находящейся недалеко от села Перевальное, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что жители услышали крики и стрельбу на территории закрытого объекта, и вызвали полицию.

При этом военные из руководства части объяснили прибывшим полицейским, что конфликт уже исчерпан и в деле разбираются военные следователи.

Вместе с тем в местную больницу привезли одного пострадавшего — медики диагностировали у него ушибы и отправили лечиться на дому.

"Второму пострадавшему помощь уже не требовалась — по данным врачей скорой помощи, которые приезжали в часть, он погиб", - говорится в сообщении.

Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненые

Ранее сообщалось, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

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