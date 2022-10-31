Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненые

Жители Перевального услышали крики и стрельбу на территории военного объекта, и вызвали полицию.
В захваченном РФ Крыму во время драки в военной части российских оккупантов погиб военнослужащий.
Конфликт произошел в части, находящейся недалеко от села Перевальное, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что жители услышали крики и стрельбу на территории закрытого объекта, и вызвали полицию.
При этом военные из руководства части объяснили прибывшим полицейским, что конфликт уже исчерпан и в деле разбираются военные следователи.
Вместе с тем в местную больницу привезли одного пострадавшего — медики диагностировали у него ушибы и отправили лечиться на дому.
"Второму пострадавшему помощь уже не требовалась — по данным врачей скорой помощи, которые приезжали в часть, он погиб", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.
О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.
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