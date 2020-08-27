Кровавый расстрел буса на Харьковщине: у Авакова рассказали о задержанных

Задержаны злоумышленники, напавшие на микроавтобус / Фейсбук А.Геращенко

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на трассе Харьков- Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

"В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам.

Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности", - написал он в Facebook.

Геращенко добавил, что группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области.

/ Фейсбук А.Геращенко

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Люботина Харьковской области несколько человек получили ранения в результате обстрела микроавтобуса с людьми.