"Крым – российский": президент Болгарии заявил о неэффективности санкций против РФ

Румен Радев / Скриншот

Президент Болгарии Румен Радев сделал скандальное заявление о принадлежности Крыма России. В ходе предвыборных дебатов он также подчеркнул, что считает неэффективными антироссийские санкции Евросоюза.

В ходе дискуссии с кандидатом на пост президента Болгарии Анастасом Герджиковым, отвечая на уточняющий, чей Крым, Радев сказал: "Он сейчас российский", пишет Webcafe.

Кроме того, Радев заявил, что санкции против России неэффективны.

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", – отметил президент Болгарии.

При этом Радев считает, что Россия не может быть врагом Болгарии. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому самое главное – искать диалог с Москвой.

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Добавим, что в свою очередь Герджиков назвал Крым украинской территорией независимо от того, какой флаг над ним развевается. Он сказал, что санкции против России нельзя отменять, пока не будут решены вопросы Крыма и прав человека в России.

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Напомним, ранее в Софии прошли акции протеста, участники которой требовали от главы государства покинуть пост по причине его пророссийской позиции.

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