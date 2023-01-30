"Крышку может сорвать в любой момент": Кочетков объяснил, почему россияне терпят Путина

Александр Кочетков уверен - пока что реальных признаков возможного внутреннего взрыва в России нет.

Александр Кочетков, Владимир Путин / Главред, скриншот YouTube

В российском обществе пока нет предпосылок для внутреннего взрыва или гражданской войны, но все может измениться в любой момент.

Во время чата на Главреде политический эксперт Александр Кочетков напомнил, что во время Майдана украинцы ругали россиян – мол, они рабы, холопы и прочее, но даже эти жесткие оценки оказались заниженными.

"То есть уровень терпимости и покорности россиян оказался выше наших самых плохих представлений. Те россияне, которые выехали из РФ и находятся за рубежом, немного бурлят. Но у них даже близко нет идеи попытаться создать тайную организацию, которая совершит революцию или военное восстание в России. Они даже об этом не задумываются. Они убеждены, что ничего не получится, даже если в это вбухать миллиарды, никто в России не вспыхнет", - пояснил эксперт.

Также Кочетков отметил, что Россия способна меняться, когда процессы идут и сверху, и снизу.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

"Когда низы уже так допекло, что они решают, что дальше так жить уже нельзя именно в экономическом и практическом смысле, то есть будет не на что выпить и закусить, это беда, которая поднимет Россию. Или если ребенок просит игрушку или мороженое, а папа не может позволить купить это. При этом наверху тоже должна начаться некая склока, разборки, борьба за власть. Когда два эти момента совпадут, тогда и начнутся большие процессы. Пока этого нет", - считает аналитик.

По его словам, перемены в РФ могут начаться довольно быстро.

"Принципиально важная вещь: это происходит внезапно, никто этого не прогнозирует и не ожидает – бах, и там начинается страшная заваруха. Такое в истории России было неоднократно. Никто не предвидел февральскую революцию или октябрьский переворот. Никто не верил, что Советский Союз рухнет в одночасье. Котел на огне, крышка привинчена, давление внутри растет, но крышку еще не сорвало – сорвать может в любой момент. А пока со стороны смотришь на котел – вроде крепко стоит, не шатается", - отметил Кочетков.

В то же время эксперт уверен - пока что реальных признаков возможного внутреннего взрыва в России нет.

"Силовая структура значительно сильнее, чем протестные настроения. Разве что российская молодежь немного хулиганит и с чем-то не соглашается, но это не делает погоды на уровне страны", - подытожил эксперт.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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