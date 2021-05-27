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Кулеба назвал еще одну страну, которая угрожает безопасности Украины

27 мая 2021, 23:22
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По словам главы МИД, украинские власти должны заботиться о национальной безопасности.

Кулеба
Кулеба высказался о событиях в Беларуси / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.

Как отметил министр в программе Право на владу на телеканале 1+1, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.

"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.

Также Кулеба отметил, что украинские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний, и действия Александра Лукашенко не оставили Украине другого выбора.

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"В этой ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом известного журналиста Протасевича, не было никаких колебаний. Как только мы свели в кучу всю информацию, доложили президенту, состоялось совещание и решение было принято мгновенно. И решение было принято до того, как ЕС рекомендовал прекращать авиасообщение с Беларусью. Потому что, к сожалению, Лукашенко не оставил нам другого выбора, мы должны защищать национальные интересы Украины", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы рядом была демократическая Беларусь, но украинские власти должны заботиться о национальной безопасности.

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Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:

  • Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
  • Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
  • В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
  • В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
  • Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.

Беларусь Дмитрий Кулеба
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