Кулеба назвал еще одну страну, которая угрожает безопасности Украины

По словам главы МИД, украинские власти должны заботиться о национальной безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.
Как отметил министр в программе Право на владу на телеканале 1+1, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.
"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.
Также Кулеба отметил, что украинские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний, и действия Александра Лукашенко не оставили Украине другого выбора.
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"В этой ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом известного журналиста Протасевича, не было никаких колебаний. Как только мы свели в кучу всю информацию, доложили президенту, состоялось совещание и решение было принято мгновенно. И решение было принято до того, как ЕС рекомендовал прекращать авиасообщение с Беларусью. Потому что, к сожалению, Лукашенко не оставил нам другого выбора, мы должны защищать национальные интересы Украины", - сказал министр.
Кулеба отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы рядом была демократическая Беларусь, но украинские власти должны заботиться о национальной безопасности.
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Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.