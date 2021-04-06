Кулеба объяснил Лаврову, кого нужно привести в чувство

Дмитрий Кулеба ответил на упреки Лаврова / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на упреки российского коллеги Сергея Лаврова, который призвал Германию и Францию "привести Украину в чувство". Глава МИД Украины подчеркнул, что международные партнеры видят, что именно Россию нужно приводить в чувство.

"Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась. Остались лишь громкие заявления для телезрителей в РФ", - высказался Кулеба на своей странице в Twitter.

Отметим, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад должен отреагировать на якобы переброску Киевом военных сил к линии разграничения в зоне конфликта и приложить максимальные усилия для выполнения украинской стороной Минских соглашений.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве, на уровне лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - сказал Лавров.

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