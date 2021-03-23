Дмитрий Кулеба рассказал, как в Словакии извинились за шутку о Закарпатье / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал подробности событий, произошедших после неудачной шутки премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине от коронавируса.

Как рассказал Кулеба в интервью словацкому интернет-изданию Tyžden, перевод которого приводит МИД Украины, после высказываний Матовича он обменялся смс-сообщениями со словацким коллегой Иваном Корчоком, который незадолго до этого посещал Киев.

"Я познакомился с Иваном Корчоком лично пару недель назад. Тогда у нас был прекрасный разговор, поэтому я понимаю, что Иван Корчок, пожалуй, чувствовал себя плохо из-за высказываний премьер-министра Игоря Матовича. Не только как министр иностранных дел Словакии, но и как гражданин Словакии, который уважает соседние страны", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что не общался с Матовичем.

"Мы получили публичные извинения от премьер-министра в Твиттере ... Весь инцидент учит одному - такие шутки по определению неуместны", - отметил министр.

Скандал в Словакии из-за российской вакцины: