Кулеба рассказал, как в Словакии извинились за шутку о Закарпатье

Глава внешнеполитического ведомства раскрыл подробности событий, произошедших после неудачной шутки премьер-министра Словакии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал подробности событий, произошедших после неудачной шутки премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине от коронавируса.
Как рассказал Кулеба в интервью словацкому интернет-изданию Tyžden, перевод которого приводит МИД Украины, после высказываний Матовича он обменялся смс-сообщениями со словацким коллегой Иваном Корчоком, который незадолго до этого посещал Киев.
"Я познакомился с Иваном Корчоком лично пару недель назад. Тогда у нас был прекрасный разговор, поэтому я понимаю, что Иван Корчок, пожалуй, чувствовал себя плохо из-за высказываний премьер-министра Игоря Матовича. Не только как министр иностранных дел Словакии, но и как гражданин Словакии, который уважает соседние страны", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что не общался с Матовичем.
"Мы получили публичные извинения от премьер-министра в Твиттере ... Весь инцидент учит одному - такие шутки по определению неуместны", - отметил министр.
Скандал в Словакии из-за российской вакцины:
- В Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.
- Отмечается, что первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну 1 марта. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намерена начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.
- 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович пошутил о том, что словацкие власти расплатились с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной".
- В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.
- Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.
- 22 марта премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса Спутник V.