Кулеба резко ответил Ирану за финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Кулеба раскритиковал отчет Ирана по сбитому самолету МАУ / УНИАН

В итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана заявили, что причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины неподалеку от Тегерана, которое произошло в январе 2020 года, стала ошибка оператора системы ПВО.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет и обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета. Как сообщил Кулеба на странице МИД в Facebook, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

"Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - обманчивыми.

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"Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил министр.

Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

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