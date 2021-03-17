Кулеба резко ответил Ирану за финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

По словам главы МИД, отчет Ирана - это циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы МАУ.
В итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана заявили, что причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины неподалеку от Тегерана, которое произошло в январе 2020 года, стала ошибка оператора системы ПВО.
Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет и обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета. Как сообщил Кулеба на странице МИД в Facebook, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.
"Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - обманчивыми.
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"Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил министр.
Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.
Катастрофа самолета МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.