Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН

На место трагедии были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не дав возможности родным забрать вещи погибших.
Иран намеренно скрыл обстоятельства, связанные с крушением самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном, заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар.
Она подчеркнула, что несоответствия в заявлениях Ирана будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности", передает DW.
Калламар также рассказала, что, согласно данным Ирана, одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции, которое привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции Иран не предоставил.
Спецдокладчик ООН забросила власти, что на место трагедии были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не дав возможности родным забрать вещи погибших.
Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.
Автор: Адриана Бубновская