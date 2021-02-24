Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН

Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ / Reuters

Иран намеренно скрыл обстоятельства, связанные с крушением самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном, заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар.

Она подчеркнула, что несоответствия в заявлениях Ирана будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности", передает DW.

Калламар также рассказала, что, согласно данным Ирана, одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции, которое привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции Иран не предоставил.

Спецдокладчик ООН забросила власти, что на место трагедии были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не дав возможности родным забрать вещи погибших.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее: