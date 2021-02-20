В Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ

В Иране заявили, что обвинительный акт по делу о катастрофе украинского самолета МАУ под Тегераном в ближайшее время передадут в суд / REUTERS

В военной прокуратуре Ирана заявили о завершении расследования катастрофы самолета Международных авиалиний Украины. Идет подготовка обвинительного акта, дело в ближайшее время намерены передать в суд, заявил глава Судебно-юридической организации иранских вооруженных сил Шокролла Бахрами, сообщает Radio Farda.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - сказал Бахрами и уточнил, что суд должен начать рассмотрение дела после того, как пройдет предварительный процесс при участии подсудимых. На данный момент неизвестно, в открытом или закрытом формате пройдет судебное заседание.

Следствие в Иране обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе украинского самолета, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Среди обвиняемых высшие военные командиры. В заключении находится только один обвиняемый.Читайте такжеСекретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном