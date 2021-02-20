В Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ

Следствие обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе самолета МАУ.
В военной прокуратуре Ирана заявили о завершении расследования катастрофы самолета Международных авиалиний Украины. Идет подготовка обвинительного акта, дело в ближайшее время намерены передать в суд, заявил глава Судебно-юридической организации иранских вооруженных сил Шокролла Бахрами, сообщает Radio Farda.
"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - сказал Бахрами и уточнил, что суд должен начать рассмотрение дела после того, как пройдет предварительный процесс при участии подсудимых. На данный момент неизвестно, в открытом или закрытом формате пройдет судебное заседание.
Следствие в Иране обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе украинского самолета, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Среди обвиняемых высшие военные командиры. В заключении находится только один обвиняемый.Читайте такжеСекретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс
Катастрофа самолета МАУ под Тегераном
- Крушение самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины произошла 8 января 2020 года под Тегераном. Рейс вылетал из иранской столицы в Киев, но спустя 3 минуты после взлета был сбит двумя ракетами, выпущенными с базы иранских военных. Трагедия привела к гибели 176 человек. На борту были 11 украинцев, 9 из них члены экипажа.
- Через три дня после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани признал, что самолет МАУ сбили иранские военные в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечь к ответственности виновников трагедии.
- Иран согласился выполнить свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 22 декабря Иран опубликовал отчет о причинах крушения самолета МАУ под Тегераном. Копию отчета передали государствам, граждане которых погибли во время катастрофы.
- 30 декабря иранские СМИ заявили, что Иран готов выплатить родственникам погибших по 150 тысяч евро компенсации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.