Кулеба жестко ответил на мантру Путина о "едином народе" и напомнил об агрессии РФ

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские являются "одним народом".

По его словам, полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет сам Путин, написал Кулеба в Twitter в среду.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - пояснил свою мысль глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - подчеркнул он.

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Кулеба отметил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы.

"Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - добавил Кулеба.

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Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.