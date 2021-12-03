"Купили поддельный сертификат - покайтесь": священник-униат обратился к украинцам с пламенной речью

COVID-сертификат / Reuters

Поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине активно распространяются. Священник УГКЦ Тарас Михальчук не согласился с таким положением вещей и призвал украинцев, которые купили такой документ, сообщает "24 канал".

"Здесь есть объективное действие, материальное действие, обман. Мы имеем дело с обманом. А это - грех", – сказал Михальчук.

Священнослужитель отметил − обманывать безусловно нельзя, потому что в результате это дает негативные последствия.

При покупке COVID-сертификата украинцы должны понимать, какой подвергается опасности человек, который этим занимается, уточнил служитель культа.

"Я лично, как священник, очень прошу − не покупайте этих вещей! Не хотите делать прививку, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого", – сказал он.

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В конечном итоге Михальчук призвал покаяться тех украинцев, которые купили поддельные сертификаты.

"Когда человек говорит, что я хочу покупать такую вещь (сертификат - Главред), то я ее предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украинцы купили уже 800 тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"На сегодня 10% вакцинированных украинцев купили COVID-сертификаты. Об этом свидетельствует наше исследование. Если исходить из того, что у нас на сегодняшний день примерно восемь миллионов вакцинированных, мы можем сказать, что, по самым оптимистичным цифрам, 800 тысяч поддельных сертификатов есть в государстве", — сказал он.