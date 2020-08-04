Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники

Празднование Курбан-байрама в Киеве/ УНИАН

Недавняя инициатива Офиса президента Владимир Зеленского ‒ предоставить государственный статус некоторым религиозным праздникам и позволить украинцам самим выбирать, на какой из этих праздников брать выходной (в зависимости от принадлежности к той или иной конфессии) ‒ не создаст никаких проблем или неудобств.

Об этом в комментарии Главреду рассказал известный политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, предложение сделать Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шану, Хануку, Пасху (христиан западного обряда) государственными праздниками в Украине – полезная инициатива.

"Такой шаг поспособствует объединению украинского общества, поскольку послужит признанием того, что в нашей стране мирно сосуществуют представители разных национальностей и разных религиозных конфессий", – полагает Загородний.

По словам эксперта, инициатива будет способствовать тому, что представители разных конфессий в Украине будут гораздо лучше узнавать и понимать друг друга.

"Так, например, те, кто не исповедуют ислам, будут знать, что в Украине есть и такие люди, приблизительно будут понимать, в чем заключается их философия и их праздники. Таким образом, мы будем друг друга лучше узнавать. Некоторые религиозные общины, в частности, иудейская уже поприветствовали это предложение, ведь в Украине огромная еврейская диаспора", – заявил Загородний.

Кроме того, эксперт полагает, что разрешение людям самостоятельно выбирать ‒ на какой религиозных праздников брать у начальства выходной, не создаст проблем работодателям.

"Важно, что работодателям будет рекомендоваться предоставлять выходной, их не будут обязывать к этому. Бизнес точно найдет способ, как предоставить выходной одному-двум человекам, которые отмечают, к примеру, Курбан-Байрам или иудейские праздники", – подытожил Загородний.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ № 303/2020. Документ расширяет перечень государственных религиозных праздников в Украине – добавив туда еще шесть праздников. Это должны быть Курбан-байрам, а также Рамазан-байрам, Песах, Ханука, Рош-Ашана и католическая Пасха.