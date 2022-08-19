"Курить меньше надо": Арестович рассказал о взрывах в Крыму

Арестович / скриншот

Советник главы Офиса Алексей Арестович прокомментировал серию взрывов в аннексированном Крыму и Белгородской области, которые раздаются поздно вечером 18 августа.

По словам Арестовича, на территории полуострова Крым слышны сирены воздушной тревоги, о чем раньше писали в местных пабликах.

"Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты.

Воздушная тревога в Керчи.

Воздушная тревога в Севастополе.

В Белгородской области взрываются составы армейского уровня (20-й армии), воюющего на Изюмском направлении. Как Вы понимаете – мы здесь ни при чем. Курить меньше надо ", – написал Арестович.

В приложении "Воздушная тревога" впервые появилось сообщение, что в Севастополе раздается сирена.

Согласно сообщениям в СМИ, тревога началась в 23:09.

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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