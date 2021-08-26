Лариса Ницой объяснила, почему украинцам обязательно нужно "спуститься на землю"

Лариса Ницой / УНИАН

Украинцам нужно перестать витать в эмпиреях и направить все силы на обустройстве собственной земли. Это, как сказала во время чата на Главреде писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой, и позволит Украине добиться качественного развития экономики.

"Да, и нужно не потерять этот интерес к нам. Украина – как философ, отстраненный от всего, мыслит высокими материями и продуцирует возвышенные мысли. Философ не занимается бытовыми делами – борщами, стиркой и тому подобным, его беспокоят другие сентенции, которые приходят в голову с заоблачных высот. А люди в это время дерибанят землю, что-то строят, мастерят. Надо опускаться на землю и понимать, что иностранцы видят, что земля в Украине классная, а человечество растет, и планету ждет голод, потому что продуктов на все население не будет хватать", ‒ сказала она.

Как считает Ницой, именно земля ‒ главный стратегический ресурс Украины (по типу того, как нефть ‒ основной ресурс Саудовской Аравии).

"Посмотрите, Украина – самая большая страна в центре Европы, где нет ни вулканов, ни землетрясений, ни гейзеров, ни цунами, ни 60-градусных морозов. Мы настолько благодатная земля, что в условиях будущего голода мы будем кормить мир и будем очень богаты. Мы будем, как Саудовская Аравия – где ни ткни в огороде палкой, везде можно пробивать скважину и добывать нефть. Свой огород у каждого из нас – это своя нефтяная скважина. Но мы все размышляем о мире и всемирном братстве, пока другие страны роют землю и видят, что им наша земля очень нравится", ‒ утверждает она.

Затем Ницой решила обратиться к украинцам с призывом беречь свою землю. Поскольку без нее украинская нация исчезнет вовсе.

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"Пора спускаться на землю и каждому держать зубами свой участок, свой огород, свой пай. Пока что мы бедны, но при этом каждый из нас держит в руках яйцо Фаберже и не понимает, что с ним делать. Надо просто потерпеть, и придет время для этого яйца Фаберже. Земля – это наша драгоценность, которая еще многое нам даст. Однако нас довели до такой нищеты, когда многие готовы отказаться от этого яйца Фаберже, потому что им нужнее обычные яйца и яичница, чтобы прокормиться. Поэтому наши люди готовы за бесценок отдать землю. Но надо терпеть, хоть голод и урчит в животе, надо искать другие пути, как заработать, выжить. Если мы лишимся нашей земли, мы прекратим свое существование как нация", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее Лариса Ницой возмутилась тем, что в Украине ни в какую не хотят отказываться от русского языка и дала ему новое название – "московский". По ее словам, такое название является исторически правильным.

"Я называю этот язык московским и это правильное его название. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. Потому что русский язык - наше название, у нас украден", – сказала она.