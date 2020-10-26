"Легче отмыть деньги": Комаровский разругал борьбу с COVID-19 в школах и детсадах

Евгений Комаровский / УНИАН

Авторитетный и известный доктор-педиатр Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.

Медик написал в своем Telegram-канале, что руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.

"То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, - абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи", ‒ написал Комаровский.

Медик убежден ‒ чиновники не могут додуматься до простого решения: в классах прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.

"Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках. Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%", ‒ подытожил он.

Заслуженный педиатр выразился, что в украинских школах сейчас царит "полное отсутствие здравого смысла".

"Когда страхи родителей или убежденность родителей в том, как надо заботиться о здоровье детей, определяют политику государства и конкретной школы: в классе, они считают, нужно поставить кварцевую лампу и натопить хорошенько", - упрекнул Комаровский родителей.

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