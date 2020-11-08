"Легкий вариант": вернуть Крым будет проще, чем Донбасс - Резников

Алексей Резников оценил перспективы возвращения Крыма / Reuters

Возвращение аннексированного Крыма для Украины может быть легче, чем возвращение оккупированных районов Донбасса, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как подчеркнул он в эфире Радио Свобода, это объясняется тем, что на территории Крыма, в отличие от Донбасса, не было боевых действий.

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - считает Резников.

В то же время он напомнил, что Украина находится в состоянии не классической, а гибридной войны.

"Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть также гибридные ходы", - добавил Резников.

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Крымская платформа: как Украина будет возвращать аннексированный полуостров

Напомним, Саммит Крымской платформы запланирован на май 2021 года в Киеве.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, инициатива по созданию Крымской платформы динамично развивается - Украина проводит активные консультации с партнерами и получает от них поддержку и положительные отзывы.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях:

Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны.

Третий - межпарламентский уровень.

Четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения к работе платформы дополнительных интеллектуальных ресурсов, будет создана экспертная сеть.