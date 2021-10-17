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Легковушка влетела в фуру: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами (фото)

17 октября 2021, 13:59

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

На Львовщине произошло ужасное ДТП / ГСЧС

Во Львовской области утром 17 октября произошло трагическое ДТП. На трассе в одном из сел легковушка столкнулась с грузовиком. Есть жертвы.

Авария произошла около 7:45 в селе Ясеновцы на трассе "Львов – Тернополь", сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины. Водитель "Lada Priora" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "DAF". В результате водитель и пассажир легковушки погибли.

Очевидцы рассказали, что зрелище было ужасное. Легковой автомобиль буквально "размяло" от удара. Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали погибших из "Lada Priora".

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС

За сутки на Львовщине – около 30 ДТП

За сутки 15 октября на автодорогах Львова и области произошло 27 ДТП, сообщили в полиции региона. Восемь из них – с пострадавшими, один человек погиб. По результатам других аварий составили 19 административных протоколов.

Ранее на этой неделе не разминулись рейсовый автобус и легковушка Пежо. По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки выскочил на встречную полосу и протаранил автобус. Удар был такой силы, что "Пежо" фактически превратился в металлолом. Травмы получили оба водителя. А также – трое пассажиров автобуса. Их всех госпитализировали.

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