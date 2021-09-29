Летели прямо в людей: в Полтаве на ходу у маршрутки отпало сразу два колеса

У маршрутки на ходу отвалилось колесо / скриншот

В Полтаве у маршрутки прямо на ходу отпало два колеса. При этом одно влетело в остановку, возле которой стояли люди.

Видео опубликовали в Telegram-канале Полтава. На видео с регистратора видно, как у маршрутки на большой скорости отваливаются два левых колеса – сначала переднее, а через несколько мгновений и заднее.

Местные жители пишут, что уже опасаются ездить на общественном транспорте. При том, что стоимость проезда 8 грн.

В сети пользователи поражены от "сервиса" местных маршруток и пишут, что качество совсем не отпадает ценам на транспорт.

"Максимум 2 гривны за такие поездки", "Все маршрутки нужно сдать на металлолом", "Что они себе думают, цены делают заоблачные, а качество никакое", - пишут полтавчане.

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Ранее сообщали, что в Николаевской области микроавтобус, полный пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. Четыре человека погибли, среди них 15-летний парень.

Кроме того, 6 человек госпитализировали. Из-под разбитой маршрутки, которая после столкновения застряла в прицепе КАМАЗа, пострадавшие пассажиры выползали из-под металлических обломков.