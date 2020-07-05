Ликвидация аварии танкера Делфи: Зеленский припугнул ответственностью

Зеленский назвал дату ликвидации аварии танкера под Одессой / Думская

Авария танкера Делфи - в Одессе закрыли один из популярных пляжей Дельфин из-за нефти, которая разлилась из затонувшего танкера 21 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский поведал, что ориентировочная дата ликвидации аварии танкера Delfi в Одессе - 20 июля. Об этом он заявил в воскресенье, 5 июля.

"Последствия аварии танкера Delfi - одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года", - сказано в заявлении.

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Зеленский добавил, что "судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере".

"20 июля - это ориентир. Если не будет результата, этим должны заняться правоохранительные органы. Кто-то должен нести ответственность", - резюмировал президент.

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило в штормовую погоду малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер навалился бортом на волнорез и застрял. Экипаж в составе трех людей пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.