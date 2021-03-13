Литвин напомнил о помощи оппозиции в одобрении Харьковских соглашений

Бывший спикер Рады предложил СНБО изучить голосование оппозиции по вопросу ратификации Харьковских соглашений.
Добро на ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году было решением не правящей коалиции, а всей Рады, ведь не было такой фракции, которая бы не дала голоса за этот документ, заявил экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин.
В интервью Strana.ua он напомнил, что провластным фракциям не хватало 6 голосов для принятия этого решения, поэтому оппозиция "дала ровно столько, сколько необходимо, чтобы решение прошло".
Он также напомнил бурные события в зале Рады во время голосования по Харьковским соглашениям.
"Вы же понимаете, что если бы депутаты из оппозиции были категорически против Харьковских соглашений, то не разрешили бы своим 16 депутатам проголосовать. Они бы нашли возможность заблокировать их работу. Пусть это в СНБО и изучают", - добавил Литвин.
Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:
- 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство поручило Службе безопасности Украины изучить процессы подписания и ратификации Харьковских соглашений и выяснить возможные факты государственной измены в таких действиях.
- 12 марта в СБУ начали досудебное расследование по фактам возможного наличия признаков государственной измены в процессе подписания и ратификации Харьковских соглашений.