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Литвин напомнил о помощи оппозиции в одобрении Харьковских соглашений

13 марта 2021, 13:49
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Бывший спикер Рады предложил СНБО изучить голосование оппозиции по вопросу ратификации Харьковских соглашений.

Литвин
Владимир Литвин напомнил историю ратификации Харьковских соглашений / rada.gov.ua

Добро на ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году было решением не правящей коалиции, а всей Рады, ведь не было такой фракции, которая бы не дала голоса за этот документ, заявил экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

В интервью Strana.ua он напомнил, что провластным фракциям не хватало 6 голосов для принятия этого решения, поэтому оппозиция "дала ровно столько, сколько необходимо, чтобы решение прошло".

Он также напомнил бурные события в зале Рады во время голосования по Харьковским соглашениям.

"Вы же понимаете, что если бы депутаты из оппозиции были категорически против Харьковских соглашений, то не разрешили бы своим 16 депутатам проголосовать. Они бы нашли возможность заблокировать их работу. Пусть это в СНБО и изучают", - добавил Литвин.

Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:

Владимир Литвин новости Украины Харьковские соглашения
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